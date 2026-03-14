Clandé – par le CITO Théâtre du Sphinx Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 21:00 – 22:30

Gratuit : non 14 € 14 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Improvisation Nous sommes en 2080 à Nantes et la VIIIe République vient d’être officialisée. Six personnages se retrouvent dans un bar clandestin. Qu’est-ce qui les lie ? Pourquoi sont-ils là ?Iels sont des victimes du système, des perdus, des paumés, de ceux qui gueulent trop fort et ne rentrent pas dans les cases, de ceux qui portent les stigmates sur leur peau et leur voix, de ceux qui résistent malgré eux, malgré tout. Ce spectacle tente de pousser notre actualité jusqu’à un certain paroxysme, dans un univers dystopique, à travers le prisme d’une tranche de vie, le temps d’une nuit, dans un bar clandestin de 2080. Autrice : Noémie JuricicMise en scène : @nonocheDistribution tournante La Compagnie du CITO (Cours d’improvisation théâtrale de l’Ouest) s’appuie sur l’improvisation théâtrale pour créer ses spectacles. L’improvisation peut s’y trouver brute, orientée, répétée ou même être substituée à du texte. Elle est un moyen de création et d’action pour fournir notre objet artistique. Nous distancions l’improvisation théâtrale de son intérêt performatif pour servir notre spectacle. Durée : 1h30 Représentations du 23 au 26 avril 2026

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/



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