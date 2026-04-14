Clandestine·s, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

Clandestine·s Jeudi 30 avril, 15h00 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T15:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T15:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:00:00+02:00

Au milieu des années 2010, la procréation médicalement assistée pour toutes n’est pas autorisée en France. Dans ce seule en scène, co-écrit avec Nereu Alfonso Da Silva, Sarah Gautré raconte le désir d’enfant, les voyages à l’étranger, les échecs, les tentatives clandestines, les espoirs et les désillusions. Mais au fait c’est quoi, concrètement, une PMA ? Et puis, il y a une grand-mère encombrante qui n’est pas invitée mais qui s’invite quand même, et qui vient bousculer le récit quand on ne s’y attend plus. Cette lecture jouée est aussi une histoire de femmes et de générations qui s’entrecroisent. Une véritable odyssée moderne.

En collaboration avec Théâtre Onyx de Saint-Herblain. Durée 1 heure. Dès 15 ans.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 25 25 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]

Dans ce seule en scène, co-écrit avec Nereu Alfonso Da Silva, Sarah Gautré raconte le désir d’enfant, les voyages à l’étranger, les échecs, les tentatives clandestines, les espoirs, les désillusions.