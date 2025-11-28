CLANG UBIK Nantes

CLANG UBIK Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 21:00 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Le nouveau projet incarné par CLANG est né d’une ambition personnelle : libérer et propager une énergie explosive et positive. Inspiré aussi bien par le mouvement trance et acid des années 90 que par le monde du rock, CLANG plonge tête baissée dans une aventure audacieuse. À travers des compositions originales frénétiques et palpitantes, il fusionne des mélodies électro hypnotiques avec des lignes de basse acid, accompagnées d’une batterie puissante et organique. Chaque note, chaque battement est chargé d’une énergie animale.InstaVidéo

UBIK Nantes 44000