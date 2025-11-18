Clap 41 Adieu Monsieur Haffmann à Landes-le-Gaulois Landes-le-Gaulois

Clap 41 Adieu Monsieur Haffmann à Landes-le-Gaulois

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin des trois personnages. .

10 Rue des Écoles Landes-le-Gaulois 41190 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 18 40

English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

German :

Clap 41 ist das kostenlose Wanderkino des Departementsrats, das für die ländlichen Gebiete bestimmt ist.

Italiano :

Clap 41 è il cinema itinerante gratuito del consiglio dipartimentale per le aree rurali.

Espanol :

El Clap 41 es el cine itinerante gratuito del consejo departamental para las zonas rurales.

