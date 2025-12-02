Clap 41 Belle à La-Ville-aux-Clercs

La Ville-aux-Clercs Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 
Début : 2025-12-02 19:00:00

Début : 2025-12-02 19:00:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

A partir de 11 ans.

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est. .

La Ville-aux-Clercs 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 62 11

English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

German :

Clap 41 ist das kostenlose Wanderkino des Departementsrats, das für die ländlichen Gebiete bestimmt ist.

Italiano :

Clap 41 è il cinema itinerante gratuito del consiglio dipartimentale per le aree rurali.

Espanol :

El Clap 41 es el cine itinerante gratuito del consejo departamental para las zonas rurales.

