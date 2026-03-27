Clap 41 Cœurs Vaillants à Maray

6 Rue de la Republique Maray Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher… dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible… .

6 Rue de la Republique Maray 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 98 03 07

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English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

L’événement Clap 41 Cœurs Vaillants à Maray Maray a été mis à jour le 2026-03-27 par Conseil Départemental 41