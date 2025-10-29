Clap 41 Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante à Gièvres Gièvres

Clap 41 Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante à Gièvres Gièvres mercredi 29 octobre 2025.

Clap 41 Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante à Gièvres

GIEVRES Gièvres Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 15:30:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné, mais plein de merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre, aux confins de l’orient, ils rivalisent d’imagination pour incarner princesses et aventuriers. .

GIEVRES Gièvres 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 48 83 bibliotheque@gievres.fr

English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

German :

Clap 41 ist das kostenlose Wanderkino des Departementsrats, das für die ländlichen Gebiete bestimmt ist.

Italiano :

Clap 41 è il cinema itinerante gratuito del consiglio dipartimentale per le aree rurali.

Espanol :

El Clap 41 es el cine itinerante gratuito del consejo departamental para las zonas rurales.

L’événement Clap 41 Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante à Gièvres Gièvres a été mis à jour le 2025-09-12 par Conseil Départemental 41