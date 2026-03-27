Clap 41 La plus précieuse des marchandises à Thoré-La-Rochette

380 Le Moulin Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 19:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Un jour, la pauvre bûcheronne recueille un bébé. Un bébé jeté d’un des nombreux trains qui traversent sans cesse leur bois. Protégée quoiqu’il en coûte, ce bébé, cette petite marchandise va bouleverser la vie de cette femme, de son mari, et de tous ceux qui vont croiser son destin, jusqu’à l’homme qui l’a jeté du train. Leur histoire va révéler le pire comme le meilleur du coeur des hommes. .

380 Le Moulin Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire info@zone-i.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

L’événement Clap 41 La plus précieuse des marchandises à Thoré-La-Rochette Thoré-la-Rochette a été mis à jour le 2026-03-27 par Conseil Départemental 41