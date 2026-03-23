Clap 41 Les Petites Victoires à Cormeray

2 Rue des Origeres Cormeray Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 19:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Clap 41 est une nouvelle offre cinématographique du conseil départemental destinée aux territoires ruraux. Avec ce dispositif, le département favorise l’accès au cinéma gratuit pour les Loir-et-Chériens qui vivent dans des communes ne disposant pas d’un cinéma de proximité.

Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école. .

2 Rue des Origeres Cormeray 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 62 79 33 17

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English :

Clap 41 is a new cinema offering from the departmental council for rural areas. With this scheme, the département is promoting free access to the cinema for Loir-et-Chériens living in communes where there is no local cinema.

L’événement Clap 41 Les Petites Victoires à Cormeray Cormeray a été mis à jour le 2026-03-23 par Conseil Départemental 41