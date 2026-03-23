Clap 41 Les Petites Victoires à Montrieux-en-Sologne

Rue Lancelot du Lac Montrieux-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:00:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école. .

Rue Lancelot du Lac Montrieux-en-Sologne 41210 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 98 89 97 mairie@montrieuxensologne.fr

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English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

L’événement Clap 41 Les Petites Victoires à Montrieux-en-Sologne Montrieux-en-Sologne a été mis à jour le 2026-03-23 par Conseil Départemental 41