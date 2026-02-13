Clap 41 Les petites victoires à Villefrancoeur

2 Rue de la Mairie Villefrancœur Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 19:00:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école. .

2 Rue de la Mairie Villefrancœur 41330 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 29 47 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

L’événement Clap 41 Les petites victoires à Villefrancoeur Villefrancœur a été mis à jour le 2026-02-13 par Conseil Départemental 41