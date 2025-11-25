Clap 41 Les Trois Mousquetaires Milady à Trôo Troo

Clap 41 Les Trois Mousquetaires Milady à Trôo

1 Place Sainte Catherine Troo Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Constance Bonacieux est enlevée sous les yeux de D’Artagnan. Dans une quête effrénée pour la sauver, le jeune mousquetaire est contraint de s’allier à la mystérieuse Milady de Winter. Alors que la guerre est déclarée, Athos, Porthos et Aramis ont déjà rejoint le front. Par ailleurs, un terrible secret du passé va briser toutes les anciennes alliances. .

1 Place Sainte Catherine Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 73 55 00

English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

German :

Clap 41 ist das kostenlose Wanderkino des Departementsrats, das für die ländlichen Gebiete bestimmt ist.

Italiano :

Clap 41 è il cinema itinerante gratuito del consiglio dipartimentale per le aree rurali.

Espanol :

El Clap 41 es el cine itinerante gratuito del consejo departamental para las zonas rurales.

