Clap 41 Louise Violet à Pierrefitte-sur-Sauldre Pierrefitte-sur-Sauldre

Clap 41 Louise Violet à Pierrefitte-sur-Sauldre

Rue de Chaon Pierrefitte-sur-Sauldre Loir-et-Cher

Début : 2026-03-17 19:00:00

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

1889. Envoyée dans un village de la campagne française, l’institutrice Louise Violet doit y imposer l’école de la République (gratuite, obligatoire et laïque). Une mission qui ne la rend populaire ni auprès des enfants… ni auprès des parents. .

Rue de Chaon Pierrefitte-sur-Sauldre 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 88 63 23

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

