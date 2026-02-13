Clap 41 Moi, Moche et Méchant 4 à Vallières-les-Grandes

11 Place de l’Église Vallières-les-Grandes Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 20:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Gru, Lucy et les filles, Margo, Edith et Agnès accueillent le petit dernier de la famille, Gru Junior, qui semble n’avoir qu’une passion faire tourner son père en bourrique. Bientôt, Gru est confronté à un nouvel ennemi Maxime Le Mal qui, avec l’aide de sa petite amie, la fatale Valentina, va obliger toute la famille à fuir. .

11 Place de l’Église Vallières-les-Grandes 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 63 75 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

L’événement Clap 41 Moi, Moche et Méchant 4 à Vallières-les-Grandes Vallières-les-Grandes a été mis à jour le 2026-02-13 par Conseil Départemental 41