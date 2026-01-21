Clap 41 Mufasa Le Roi Lion à Montoire-sur-Loir Montoire-sur-le-Loir

Clap 41 Mufasa Le Roi Lion à Montoire-sur-Loir

Rue Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-24 19:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Mufasa, un lionceau orphelin seul et désemparé, fait la connaissance du sympathique Taka, héritier d’une lignée royale. Cette rencontre fortuite marque le point de départ d’un périple riche en péripéties d’un petit groupe d’indésirables qui s’est formé autour d’eux et qui est désormais à la recherche de son destin. Leurs liens d’amitié seront soumis à rude épreuve lorsqu’il leur faudra faire équipe pour échapper à un ennemi aussi menaçant que mortel. .

Rue Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 00 29 contact@mairie-montoir.fr

English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

