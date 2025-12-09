Clap 41 The Queen à Saint-Léonard-en-Beauce Saint-Léonard-en-Beauce

Clap 41 The Queen à Saint-Léonard-en-Beauce

Place de l'Église Saint-Léonard-en-Beauce Loir-et-Cher

2025-12-09 20:00:00

2025-12-09

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Dimanche 31 août 1997. La princesse Diana meurt des suites d’un accident de voiture survenu sous le pont de l’Alma à Paris. Si cette disparition plonge la planète dans la stupeur, elle provoque en Grande-Bretagne un désarroi sans précédent. Alors qu’une vague d’émotion et de chagrin submerge le pays, Tony Blair, sent instantanément que quelque chose est en train de se passer, comme si le pays tout entier avait perdu une soeur, une mère ou une fille. .

Place de l’Église Saint-Léonard-en-Beauce 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 31 54

English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

German :

Clap 41 ist das kostenlose Wanderkino des Departementsrats, das für die ländlichen Gebiete bestimmt ist.

Italiano :

Clap 41 è il cinema itinerante gratuito del consiglio dipartimentale per le aree rurali.

Espanol :

El Clap 41 es el cine itinerante gratuito del consejo departamental para las zonas rurales.

