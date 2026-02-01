Clap 41 Un p’tit truc en plus à Fontaine-Raoul Fontaine-Raoul
Clap 41 Un p’tit truc en plus à Fontaine-Raoul Fontaine-Raoul mardi 10 février 2026.
Clap 41 Un p’tit truc en plus à Fontaine-Raoul
Rue Principale Fontaine-Raoul Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 20:00:00
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.
Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. .
Rue Principale Fontaine-Raoul 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 16 52 mairiedefontaineraoul@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.
L’événement Clap 41 Un p’tit truc en plus à Fontaine-Raoul Fontaine-Raoul a été mis à jour le 2026-01-29 par Conseil Départemental 41