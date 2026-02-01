Clap 41 Un p’tit truc en plus à Fontaine-Raoul Fontaine-Raoul

Clap 41 Un p’tit truc en plus à Fontaine-Raoul Fontaine-Raoul mardi 10 février 2026.

Rue Principale Fontaine-Raoul Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 20:00:00
fin : 2026-02-10

Date(s) :
2026-02-10

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.
Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé.   .

Rue Principale Fontaine-Raoul 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 16 52  mairiedefontaineraoul@gmail.com

English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

