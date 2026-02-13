Clap 41 Un p’tit truc en plus à La Chapelle-Montmartin

5 Place de l’Église La Chapelle-Montmartin Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé .

5 Place de l’Église La Chapelle-Montmartin 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 96 41 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

L’événement Clap 41 Un p’tit truc en plus à La Chapelle-Montmartin La Chapelle-Montmartin a été mis à jour le 2026-02-13 par Conseil Départemental 41