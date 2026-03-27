Clap 41 Un p’tit truc en plus à Maves

Rue du Cèdre Maves Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:00:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Clap 41 est une nouvelle offre cinématographique du conseil départemental destinée aux territoires ruraux. Avec ce dispositif, le département favorise l’accès au cinéma gratuit pour les Loir-et-Chériens qui vivent dans des communes ne disposant pas d’un cinéma de proximité.

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. .

Rue du Cèdre Maves 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 87 31 18

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English :

Clap 41 is a new cinema offering from the departmental council for rural areas. With this scheme, the département is promoting free access to the cinema for Loir-et-Chériens living in communes where there is no local cinema.

L’événement Clap 41 Un p’tit truc en plus à Maves Maves a été mis à jour le 2026-03-27 par Conseil Départemental 41