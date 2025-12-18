Clap 41 Vice versa 2 Danzé

Clap 41 Vice versa 2

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Vice Versa 2 de Disney et Pixar retourne dans la tête de Riley qui est désormais une adolescente. Ceci n’est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d’inattendu l’arrivée de nouvelles émotions ! Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût qui ont longtemps fonctionné avec succès ne savent pas trop comment réagir lorsqu’Anxiété débarque. Et il semble qu’elle ne soit pas la seule… .

12 Bis Route de Vendôme Danzé 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 61 52

English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

