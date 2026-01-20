Clap 41 Whiplash à SALBRIS Salbris

Clap 41 Whiplash à SALBRIS

71 Avenue de la Résistance Salbris Loir-et-Cher

Début : 2026-02-17 20:00:00

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement… .

71 Avenue de la Résistance Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 10 52 culture@salbris.fr

English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

