Clap 41 Wonka à Couddes Couddes

Clap 41 Wonka à Couddes Couddes mardi 4 novembre 2025.

Clap 41 Wonka à Couddes

321 Rue des Ecoles Couddes Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-04 18:00:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Le jeune Willy Wonka, extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier, tente de mettre en place une boutique de chocolat en ville. Il affronte le cartel des chocolatiers qui voit d’un mauvais oeil son arrivée, alors qu’il se met à créer ses premières friandises uniques au monde tout en rencontrant les Oompa-Loompas. .

321 Rue des Ecoles Couddes 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 71 32 17

English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

German :

Clap 41 ist das kostenlose Wanderkino des Departementsrats, das für die ländlichen Gebiete bestimmt ist.

Italiano :

Clap 41 è il cinema itinerante gratuito del consiglio dipartimentale per le aree rurali.

Espanol :

El Clap 41 es el cine itinerante gratuito del consejo departamental para las zonas rurales.

L’événement Clap 41 Wonka à Couddes Couddes a été mis à jour le 2025-10-13 par Conseil Départemental 41