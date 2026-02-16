Clap 89 Festival international du court métrage Place Jean-Pierre Pincemin Sens

Clap 89 Festival international du court métrage

Place Jean-Pierre Pincemin Cinéma Confluences de Sens Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Le temps d’un week-end, plongez dans l’univers captivant du court-métrage et découvrez les réalisateurs de demain !

Organisé par l’association Sens-Fiction, le CLAP 89 met en compétition une sélection de 10 à 20 courts-métrages d’une durée d’1 à 20 minutes. Un jury de professionnels du cinéma et de la culture, aux côtés du public, récompensera les œuvres les plus marquantes avec les prestigieux prix CLAP D’OR, CLAP D’ARGENT et autres distinctions.

Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de cinéma ! .

Place Jean-Pierre Pincemin Cinéma Confluences de Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Clap 89 Festival international du court métrage

L’événement Clap 89 Festival international du court métrage Sens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Sens et Sénonais