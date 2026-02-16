Clap 89 Festival international du court métrage Place Jean-Pierre Pincemin Sens
Clap 89 Festival international du court métrage
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-29
Le temps d’un week-end, plongez dans l’univers captivant du court-métrage et découvrez les réalisateurs de demain !
Organisé par l’association Sens-Fiction, le CLAP 89 met en compétition une sélection de 10 à 20 courts-métrages d’une durée d’1 à 20 minutes. Un jury de professionnels du cinéma et de la culture, aux côtés du public, récompensera les œuvres les plus marquantes avec les prestigieux prix CLAP D’OR, CLAP D’ARGENT et autres distinctions.
Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de cinéma ! .
