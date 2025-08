Clap de fin d’été Bassin des Dervallières Nantes

Clap de fin d’été Bassin des Dervallières Nantes mercredi 27 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-27 17:00 – 22:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Fête de fin d’été aux Dervallières avec des animations, concerts et une soirée cinéma en plein air. Apportez votre pique-nique et votre plaid. Vente de friandises et boissons en soirée.Au programme :17h-19h : Animations (ateliers pour les enfants, initiation au chant pour adultes et ados, grands jeux en bois, balade sonore pour découvrir le Pigeonnier, vente de légumes de la Ferme des Dervallières à prix libre …)18h30-20h : Concerts (La Batukaléa / Batucada & Onda Libré / musiques latines)20h : Pique-nique géant au bord de l’eau (apportez votre pique-nique)21h : Projection en plein air du film Vice Versa (vente de friandises et boissons)

Bassin des Dervallières Nantes 44100