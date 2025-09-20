Clap de fin Journée festive à La Cantine des Halles Rue Lorois Pontivy

Rue Lorois La Cantine des Halles Pontivy Morbihan

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 23:55:00

2025-09-20

Nous vous invitons le 20 septembre à passer une journée conviviale et familiale, pour échanger, partager et célébrer la fin de la Cantine des Halles ??

Au programme

– Matin Atelier pour trouver une suite à cette belle expérience

– Midi Déjeuner végétarien préparé par Steren

– Après-midi Jeux à l’extérieur, vide-grenier, exposition, présence de nos partenaires, musiciens pour le plaisir de tous

– Soirée Repas partagé suivi d’une soirée dansante avec DJ tournant: celui qui veut ambiancer met sa musique. Il a 30 minutes, et ça tourne. Il suffit juste de s’inscrire en début de soirée .

Rue Lorois La Cantine des Halles Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

