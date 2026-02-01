Clap ou pas clap ARCO Coutances
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Projection du film d’animation ARCO suivie de l’animation Le son du cosmos , au cinéma le Long-courT à Coutances.
A partir de 8 ans. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
