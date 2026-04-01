Clap ou pas clap la famille addams Cinéma le Sélect Granville
Clap ou pas clap la famille addams Cinéma le Sélect Granville mardi 21 avril 2026.
Granville
Clap ou pas clap la famille addams
Cinéma le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21 12:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Dès 8 ans.
La séance sera accompagnée d’une animation jeu sur grand écran avec Patrice Mabire, animateur cinéma. .
Cinéma le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Clap ou pas clap la famille addams
L’événement Clap ou pas clap la famille addams Granville a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Granville Terre et Mer
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