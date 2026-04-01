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Clap ou pas clap la famille addams Cinéma le Sélect Granville

Clap ou pas clap la famille addams Cinéma le Sélect Granville

Clap ou pas clap la famille addams Cinéma le Sélect Granville mardi 21 avril 2026.

Lieu : Cinéma le Sélect

Adresse : 7 Boulevard d'Hauteserve

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Granville

Clap ou pas clap la famille addams

Cinéma le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :
2026-04-21

Dès 8 ans.

La séance sera accompagnée d’une animation jeu sur grand écran avec Patrice Mabire, animateur cinéma.   .

Cinéma le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27  granville@cine-movida.com

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English : Clap ou pas clap la famille addams

L’événement Clap ou pas clap la famille addams Granville a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Granville Terre et Mer

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