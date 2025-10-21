Clap ou pas clap « Mary Anning » Coutances

Clap ou pas clap « Mary Anning »

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Projection du film d’animation « Mary Anning » suivie de l’animation « Héroïnes », au cinéma le Long-courT à Coutances.

A partir de 6 ans. .

