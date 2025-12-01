Clap ou pas clap « Moonrise Kingdom » Coutances
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Début : 2025-12-23 14:00:00
Projection du film d’animation « Moonrise Kingdom » suivie de l’animation « Ca tourne dans les salles », au cinéma le Long-courT à Coutances.
A partir de 8 ans. .
