Clap ou pas clap ? ? Moonrise kingdom Hérouville-Saint-Clair

4 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:15:00

fin : 2025-10-22 16:45:00

Date(s) :

2025-10-22

À partir de 8 ans, découvrez les coulisses du cinéma avec des ateliers et projections, dans le cadre de l’opération Clap ou pas clap ? organisée par MaCaO 7ème Art.

À partir de 8 ans

Animation Ça tourne dans les salles !

Viens découvrir les coulisses du tournage d’un film et les métiers du cinéma. Avant la projection de Moonrise Kingdom, viens te glisser dans la peau des professionnel·le·s du cinéma lors d’un atelier de tournage animé par la réalisatrice Géraldine Mari.

Animation gratuite, inscription via le formulaire ci-dessous. Film aux tarifs habituels.

Clap ou pas clap ? est une action destinée au jeune public.

Sur l’année, cinq films sont proposés aux jeunes spectateur·rice·s, chacun accompagné d’un atelier ou d’une animation ludique en salle, encadré par des professionnel·le·s du cinéma réalisateur, ingénieur du son, comédien·ne, artiste…

À chaque film, un thème différent est abordé le son au cinéma, l’animation, le jeu d’acteur, les cascades, la mise en scène, l’esthétique…

Opération coordonnée par MaCaO 7ème Art, association de salles de cinéma indépendantes normandes. .

4 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 45 34 70 info@cafedesimages.fr

English : Clap ou pas clap ? ? Moonrise kingdom

From age 8 upwards, discover behind-the-scenes cinema with workshops and screenings, as part of the « Clap ou pas clap? operation organized by MaCaO 7ème Art.

German : Clap ou pas clap ? ? Moonrise kingdom

Ab 8 Jahren können Sie im Rahmen der Aktion « Clap ou pas clap? », die von MaCaO 7ème Art organisiert wird, mit Workshops und Vorführungen hinter die Kulissen des Kinos blicken.

Italiano :

A partire dagli 8 anni, scoprite il dietro le quinte del cinema con laboratori e proiezioni nell’ambito dell’operazione « Clap ou pas clap? » organizzata da MaCaO 7ème Art.

Espanol :

A partir de 8 años, descubra el cine entre bastidores con talleres y proyecciones en el marco de la operación « Clap ou pas clap? » organizada por MaCaO 7ème Art.

