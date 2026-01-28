Clap Théâtre à Montboyer Une idée géniale Salle des fêtes Montboyer

Clap Théâtre à Montboyer Une idée géniale

Salle des fêtes Rue des Fontaines Montboyer Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Une idée géniale ! Portée par des comédiens d’exception et dans un cadre chargé de bonnes ondes, découvrez cette pépite de création qui a obtenu 2 Molières 2023 meilleure comédie et meilleure comédienne dans un second rôle

Salle des fêtes Rue des Fontaines Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 49 66 63 saintvincentdemontboyer@gmail.com

English : Clap Théâtre à Montboyer Une idée géniale

A brilliant idea! Performed by exceptional actors in a setting full of good vibes, discover this creative nugget which has won 2 Molières 2023: Best Comedy and Best Supporting Actress

