Clap Théâtre Comme il vous plaira Saint-Léger-la-Montagne

Clap Théâtre poursuit son aventure culturelle au cœur des communes rurales ! Proposée par l’Association Bouge ton Coq en collaboration avec l’Association Chez Marcel et la municipalité, cette initiative inédite transforme les salles des fêtes en véritables scènes de théâtre… le temps d’un dimanche après-midi d’hiver. Le concept un spectacle par mois, pendant la saison hivernale, des captations de grandes scènes nationales et parisiennes (dont la Comédie-Française), une diffusion conviviale dans les salles communales, un pot de l’amitié pour prolonger l’échange et créer du lien social. Une programmation exigeante, accessible à tous, qui rapproche la culture des territoires. La 4ème projection, Comme il vous plaira , est une comédie malicieusement décalée de William Shakespeare. .

Salle des fêtes Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 54 55 chezmarcel.asso@gmail.com

