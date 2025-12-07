Clap théâtre

Salle des fêtes Saint-Léger-la-Montagne Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Clap Théâtre, une expérimentation inédite pour amener le théâtre dans les salles des fêtes des communes rurales en collaboration avec Bouge ton CoQ, l’Association Chez Marcel et la Mairie de Saint Léger la Montagne.

Une programmation théâtrale de qualité (Comédie Française, grands théâtres privés parisiens, etc. ) de 5 pièces, pendant les mois d’hiver et à raison d’un spectacle par mois.

La projection étant bien sûr également un prétexte au lien social, et s’achevant sur un pot de l’amitié.

La première pièce projetée s’intitule “Mur Mure”, une pièce de Lilou Fogli avec Clovis Cornillac, une création 2025 au théâtre de la Michodière. .

Salle des fêtes Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine chezmarcel.asso@gmail.com

English : Clap théâtre

German : Clap théâtre

Italiano :

Espanol : Clap théâtre

L’événement Clap théâtre Saint-Léger-la-Montagne a été mis à jour le 2025-11-17 par Terres de Limousin