Clap théâtre

Salle des fêtes Saint-Léger-la-Montagne Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11 2026-02-15 2026-03-15 2026-04-12

La culture est un enjeu important et son accès n’est pas un sujet de second ordre. Bouge ton CoQ lance en Haute Vienne à Saint-Léger-la-Montagne avec l’Association Chez Marcel et la Mairie Clap Théâtre , une expérimentation inédite pour amener le théâtre dans les salles des fêtes des communes rurales. L’idée proposée par Bouge ton Coq est d’amener, les dimanches après-midi, une programmation théâtrale de qualité (Comédie Française, grands théâtres privés parisiens, etc. ) de 5 pièces, pendant les mois d’hiver et à raison d’un spectacle par mois. La projection étant bien sûr également un prétexte au lien social, et s’achevant sur un pot de l’amitié. .

Salle des fêtes Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 54 55 chezmarcel.asso@gmail.com

L’événement Clap théâtre Saint-Léger-la-Montagne a été mis à jour le 2026-01-06 par Terres de Limousin