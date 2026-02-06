Clap théâtre Une idée géniale Salle des fêtes Saint-Léger-la-Montagne

Clap théâtre Une idée géniale

Salle des fêtes 9 Rue de la Fontaine Saint-Léger-la-Montagne Haute-Vienne

Clap Théâtre, une expérimentation inédite pour amener le théâtre dans les salles des fêtes des communes rurales. Cinq dates durant tout l’hiver. La troisième pièce projetée s’intitule “Une idée géniale”, deuxième vaudeville de l’irrésistible comédien Sébastien Castro récompensé par 2 Molière en 2023. .

Salle des fêtes 9 Rue de la Fontaine Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 54 55 chezmarcel.asso@gmail.com

