Clap théâtre Une idée géniale Salle des fêtes Saint-Léger-la-Montagne dimanche 15 février 2026.
Salle des fêtes 9 Rue de la Fontaine Saint-Léger-la-Montagne Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Clap Théâtre, une expérimentation inédite pour amener le théâtre dans les salles des fêtes des communes rurales. Cinq dates durant tout l’hiver. La troisième pièce projetée s’intitule “Une idée géniale”, deuxième vaudeville de l’irrésistible comédien Sébastien Castro récompensé par 2 Molière en 2023. .
Salle des fêtes 9 Rue de la Fontaine Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 54 55 chezmarcel.asso@gmail.com
