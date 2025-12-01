Clap41 Élémentaire à Bracieux Bracieux

Clap 41 Élémentaire à Bracieux

Impasse de la Tréfilerie Bracieux Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 19:00:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. C’est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme. L’amitié qu’ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent… .

Impasse de la Tréfilerie Bracieux 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 46 42 37

English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

German :

Clap 41 ist das kostenlose Wanderkino des Departementsrats, das für die ländlichen Gebiete bestimmt ist.

Italiano :

Clap 41 è il cinema itinerante gratuito del consiglio dipartimentale per le aree rurali.

Espanol :

El Clap 41 es el cine itinerante gratuito del consejo departamental para las zonas rurales.

L’événement Clap 41 Élémentaire à Bracieux Bracieux a été mis à jour le 2025-10-29 par Conseil Départemental 41