Clap41 La famille Bélier à Saint Bohaire Saint-Bohaire

Clap41 La famille Bélier à Saint Bohaire

Rue de l’Église Saint-Bohaire Loir-et-Cher

Début : 2026-01-13 20:00:00

fin : 2026-01-13

2026-01-13

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte. .

Rue de l’Église Saint-Bohaire 41330 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 03 58

English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

