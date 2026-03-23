Clap41 Mufasa Le Roi Lion à Saint-Amand-Longpré

Rue Jules Ferry Saint-Amand-Longpré Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Clap 41 est une nouvelle offre cinématographique du conseil départemental destinée aux territoires ruraux. Avec ce dispositif, le département favorise l’accès au cinéma gratuit pour les Loir-et-Chériens qui vivent dans des communes ne disposant pas d’un cinéma de proximité.

Mufasa, un lionceau orphelin seul et désemparé, fait la connaissance du sympathique Taka, héritier d’une lignée royale. Cette rencontre fortuite marque le point de départ d’un périple riche en péripéties d’un petit groupe d’indésirables qui s’est formé autour d’eux et qui est désormais à la recherche de son destin. Leurs liens d’amitié seront soumis à rude épreuve lorsqu’il leur faudra faire équipe pour échapper à un ennemi aussi menaçant que mortel. .

Rue Jules Ferry Saint-Amand-Longpré 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 82 83 74

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English :

Clap 41 is a new cinema offering from the departmental council for rural areas. With this scheme, the département is promoting free access to the cinema for Loir-et-Chériens living in communes where there is no local cinema.

L’événement Clap41 Mufasa Le Roi Lion à Saint-Amand-Longpré Saint-Amand-Longpré a été mis à jour le 2026-03-23 par Conseil Départemental 41