CLAPIERS DJ FESTIVAL Clapiers

CLAPIERS DJ FESTIVAL Clapiers vendredi 19 septembre 2025.

CLAPIERS DJ FESTIVAL

Rue du Stade Clapiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Vendredi 19 septembre prochain, Clapiers vibrera au rythme de l’électro en accueillant un événement d’envergure le Clapiers DJ Festival. Une soirée placée sous le signe de la musique électronique, célébrée dans toute sa diversité et son énergie.

Vendredi 19 septembre prochain, Clapiers vibrera au rythme de l’électro en accueillant un événement d’envergure le Clapiers DJ Festival. Une soirée placée sous le signe de la musique électronique, célébrée dans toute sa diversité et son énergie.

Trois DJs locaux se succéderont aux platines pour faire vibrer la scène en plein air. House, techno, électro chill… chacun y trouvera son rythme, quel que soit son âge ou ses goûts.

Des performances live, une scénographie soignée, un show lumière spectaculaire et une ambiance festive pensée pour réunir aussi bien les passionnés que les curieux.

« Food trucks » et buvette sur place pour régaler vos papilles. Un espace chill et des animations familiales dès 17h feront de ce rendez-vous un événement convivial et ouvert à tous, petits et grands.

Entrée libre et gratuite !

Au programme Animations toute la soirée drone ball, photo maton, Bubble

// 17 h-18 h SCÈNE OUVERTE

// 18 h-20 h BASTIEN

// 20 h-22 h LILY

// 22 h-00 h LOADJAXX

Venez nombreux fêter la fin de l’été au cœur de Clapiers avec ce rendez-vous musical qui s’annonce déjà comme un incontournable.

VEN. 19 SEPT, 17 h 00 h .

Rue du Stade Clapiers 34830 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00

English :

On Friday September 19, Clapiers will be vibrating to the rhythm of electro music as it plays host to a major event: the Clapiers DJ Festival. An evening dedicated to electronic music, celebrated in all its diversity and energy.

German :

Am Freitag, dem 19. September, wird Clapiers im Rhythmus der Elektromusik vibrieren, denn es findet ein Großereignis statt: das Clapiers DJ Festival. Der Abend steht ganz im Zeichen der elektronischen Musik, die in all ihrer Vielfalt und Energie gefeiert wird.

Italiano :

Venerdì 19 settembre, Clapiers vibrerà al ritmo della musica elettronica ospitando un grande evento: il Clapiers DJ Festival. Una serata dedicata alla musica elettronica, celebrata in tutta la sua diversità ed energia.

Espanol :

El viernes 19 de septiembre, Clapiers vibrará al ritmo de la música electrónica con un gran acontecimiento: el Clapiers DJ Festival. Es una velada dedicada a la música electrónica, celebrada en toda su diversidad y energía.

L’événement CLAPIERS DJ FESTIVAL Clapiers a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT MONTPELLIER