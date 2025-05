Clara Dit : Maman Solo 2.0 – Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 24 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 20:30 –

Gratuit : non 10,75 € Billetterie sur eventim-light.com Tout public

« Je vous invite dans les méandresDe la vie d’une maman soloEntre moments drôles et tendresMaladroits et rigolosMaman solo d’aujourd’huiEntre découvertes et déconvenuesBienvenue dans le monde qui scintilleD’une maman mise à nu. » Écrit et interprété par Clara Dit Représentation dans la salle des Variétés, dans la cour du Cinéma Bonne Garde.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://theaterandco.wixsite.com/theater