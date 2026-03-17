Clara et Robert Schumann, un amour en musique Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 29 avril, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Figure majeure du romantisme allemand, le couple Schumann symbolise toutes les passions de ce courant artistique qui traversa l’Europe du 19e siècle.

Ce concert commenté révèle ce qui permit au quintette pour piano et cordes du compositeur de devenir l’une des œuvres les plus appréciées de ce genre musical.

Violons : Fabien Boudot, Laurent Le Flécher – Alto :

Cyrile Robert – Violoncelle : Olivier Lacour – Piano : Kévin

Morens – conférencière : Maïna Guillamet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-29T13:30:00.000+02:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

