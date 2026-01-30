CLARA HÉRIN & ÉRIC MINETTE Hôtel de Ville Allonnes

CLARA HÉRIN & ÉRIC MINETTE

Hôtel de Ville Esplanade Nelson Mandela Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:30:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-04-02

Clara Hérin et Éric Minette composent, chacun avec sa singularité, des paysages vibrants où superpositions, transparences et éclats de couleur transforment la matière en mémoire vivante.

Clara Hérin et Éric Minette construisent des paysages faits de rythmes, d’accidents et de translucidités. Entre estampe, peinture et collage, leur travail dialogue autour du recouvrement, de la superposition et de la transparence. Clara joue avec la multiplicité des images, les fragments et la lumière, tandis qu’Éric développe un univers pictural vibrant, où les formes organiques s’animent dans une profondeur chromatique sensible. Une exposition où la couleur devient mémoire, trace et transformation.

2 avril 30 juin

Hôtel de ville d’Allonnes

Atelier d’Arts plastiques

Théâtre de Chaoué

VERNISSAGE

Jeudi 2 avril

17H Visite guidée de l’exposition au Théâtre de Chaoué

18H30 Hôtel de ville Allonnes .

Hôtel de Ville Esplanade Nelson Mandela Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 61 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Clara Hérin and Éric Minette, each with their own unique style, compose vibrant landscapes where superimpositions, transparencies and bursts of color transform matter into living memory.

L’événement CLARA HÉRIN & ÉRIC MINETTE Allonnes a été mis à jour le 2026-01-30 par CDT72