Clara Luciani Brest Arena Brest

Clara Luciani

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

C’est un crépuscule et une aube c’est une nouvelle naissance. Un disque vital, ample, avec lequel l’artiste confirme autant qu’elle renouvelle son talent. Car si on connaissait la puissance de cette musicienne, auteur et compositrice Sainte Victoire (2018, quadruple platine) et Cœur (2021, quadruple platine également), sacrée artiste féminine aux Victoire de la musique 2020 et 2022 on découvre, ici, les racines de son élégance de Madone. Mon sang, son troisième album est un disque élégant et populaire un ensemble de classiques instantanées, qui place la famille au centre, et nous invite à la tendresse.

Informations pratiques

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30 (Entrée côté Tram).

Le début du concert est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert.

Réservation fortement recommandée. .

