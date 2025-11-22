Clara Luciani Antarès Le Mans

Clara Luciani

Antarès 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Clara Luciani à Antarès Le Mans !

Après les succès de ses albums Sainte-Victoire et Cœur, Clara Luciani annonce son retour avec un troisième album en préparation et une tournée exceptionnelle dès janvier 2025.

RDV le samedi 22 novembre à 20h00 à Antarès. .

