ZIAK – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

ZIAK Début : 2025-12-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Ziak est de retour avec un 3ème opus intitulé Essonne History X. Depuis 2020 le phénomène masqué du 91 a su s’imposer sur la scène rap FR.Ce 3ème volet marque les esprits grâce à ses collaborations inattendues et ses sons toujours aussi aboutis.Sa troisième tournée débutera à l’automne 2025, accompagné comme à ses habitudes, d’une direction artistique haut de gamme.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63