Clara Luciani Palais Nikaïa Nice
Clara Luciani Palais Nikaïa Nice jeudi 27 novembre 2025.
Alpes-Maritimes
Clara Luciani Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes
Tarif : 38 – 38 – 74 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-27 20:00:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Après les succès de ses albums Sainte-Victoire et Coeur, Clara Luciani est de retour avec Mon Sang, un troisième album qui confirme et renouvelle ses talents de musicienne, autrice et compositrice.
Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour
Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr
English : Clara Luciani
After the success of her albums Sainte-Victoire and Coeur, Clara Luciani is back with Mon Sang, a third album which confirms and renews her talents as a musician, author and composer.
German : Clara Luciani
Nach den Erfolgen ihrer Alben Sainte-Victoire und Coeur ist Clara Luciani mit Mon Sang zurückgekehrt, einem dritten Album, das ihre Talente als Musikerin, Autorin und Komponistin bestätigt und erneuert.
Italiano : Clara Luciani
Dopo il successo dei suoi album Sainte-Victoire e Coeur, Clara Luciani torna con Mon Sang, un terzo album che conferma e rinnova il suo talento di musicista, autrice e compositrice.
Espanol : Clara Luciani
Tras el éxito de sus álbumes Sainte-Victoire y Coeur, Clara Luciani regresa con Mon Sang, un tercer álbum que confirma y renueva su talento como músico, cantautora y compositora.
L’événement Clara Luciani Nice a été mis à jour le 2024-12-24 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur