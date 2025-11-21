CLARA LUCIANI – ZENITH D’ORLEANS Orleans

CLARA LUCIANI Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

ROMANCE MUSIQUE ET SAINTE-VICTOIRE PRÉSENTENT : CLARA LUCIANIAprès les succès de ses albums Sainte-Victoire et Cœur, Clara Luciani annonce son retour avec un troisième album en préparation et une tournée exceptionnelle dès janvier 2025.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45