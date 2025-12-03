Clara Luciani Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Clara Luciani Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain mercredi 3 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 20:00 –

Gratuit : non 38 € à 74 € Réservation : zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr Tout public

Clara Luciani revient avec « Mon sang » et une tournée exceptionnelle après l’Olympia, confirmant son talent de musicienne, autrice et compositrice. + 1ère partie : Billie

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com http://zenith-nantesmetropole.com