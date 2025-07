CLARIJAZZ SICILIAN QUARTET Saint-Élix-le-Château

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Début : 2025-07-12 20:00:00

fin : 2025-07-12 23:30:00

2025-07-12

Clarijazz se poursuit le samedi 12 juillet, dans le beau jardin du pigeonnier de Saint-Elix-le-Château où nous accueillerons le SICILIAN QUARTET.

Sicilian Quartet est né de l’idée du guitariste Yannis Constans de proposer une formation franco-italienne sans batterie de type swing manouche aux doux parfums méditerranéens. Sur scène, ces quatre musiciens virtuoses revisitent avec bonheur les standards du choro brésilien, de la valse, du tango, de la biguine, tout cela en mode swing avec cette pompe manouche à la guitare épaulée par la ronde et fondamentale rythmique de la contrebasse. L’accordéon et la clarinette incitent nos doigts à suivre les cadences endiablées et swinguantes. Leur devise tout est à faire… De chaque moment naît le plaisir de découvrir de nouveaux horizons dans la joie et la bonne humeur, nul doute qu’elle sera communicative ! 10 .

CLARIJAZZ Saint-Élix-le-Château 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 6 58 04 82 97 clarijazz@orange.fr

English :

Clarijazz continues on Saturday July 12, in the beautiful garden of the pigeonnier at Saint-Elix-le-Château, where we welcome the SICILIAN QUARTET.

German :

Clarijazz geht am Samstag, den 12. Juli, im schönen Garten des Taubenschlags von Saint-Elix-le-Château weiter, wo wir das SICILIAN QUARTET begrüßen werden.

Italiano :

Clarijazz prosegue sabato 12 luglio, nello splendido giardino della piccionaia di Saint-Elix-le-Château, dove accogliamo il QUARTETTO SICILIANO.

Espanol :

Clarijazz continúa el sábado 12 de julio, en el hermoso jardín del pigeonnier de Saint-Elix-le-Château, donde recibimos al CUARTETO SICILIANO.

