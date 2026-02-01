Clarisse Lavanant chante Léo Ferré Mon Ferré à moi Morlaix

Clarisse Lavanant chante Léo Ferré Mon Ferré à moi

1 Place de la Madeleine Morlaix Finistère

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-03-01 22:30:00

2026-02-28

Léo Ferré interprété par une femme et surtout de manière aussi féminine, cela met encore plus en lumière la poésie tout en n’enlevant rien à la force ou à la fougue du grand Léo, bien au contraire…

C’est le pari réussi de Clarisse Lavanant et c’est peut-être aussi ce qui lui a valu de remporter le Prix Chanson des Mémoires de la Mer en 2014 avec son interprétation des Etrangers . Elle a décidé aujourd’hui de présenter pour la première fois un concert autour du répertoire de Léo Ferré comme un voyage intemporel et humaniste qui fait du bien parce qu’il nous fait nous sentir tout simplement plus vivants… Et sans doute même plus heureux. Ne manquez pas ce moment qui fera date, avec le pianiste Éric Pellerin, en exclusivité au Bar des Deux Rivières ! .

1 Place de la Madeleine Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 16 34 36 97

